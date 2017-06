Pedrógrão Grande

O Presidente da República disse hoje que vai estar presente ao final da tarde em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, no funeral do bombeiro voluntário Gonçalo Correia, que morreu após combater o incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas em Pedrógão Grande, adiantou que irá assistir à cerimónia para homenagear as vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, mas também os bombeiros.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os bombeiros são uma "instituição que tem um papel secular" e um papel tão importante na vida do país.