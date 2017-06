Pedrógão Grande

O presidente da Assembleia da República salientou hoje que o país "exige respostas claras a dúvidas legítimas" sobre as causas do incêndio de Pedrógão Grande, num discurso em que destacou a coragem "absolutamente excecional" dos bombeiros.

Ferro Rodrigues falava na sessão solene na Assembleia da República dedicada às vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que causou até ao momento 64 mortos e 204 feridos.

"Há aspetos a apurar no imediato e no quadro de uma avaliação global dos procedimentos seguidos neste caso. O país exige respostas claras a dúvidas legítimas", advertiu o presidente do parlamento.