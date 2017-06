Pedrógão Grande

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios dos últimos dias no centro do país, remetendo para mais tarde o debate sobre a "avaliação das ações e das políticas do Estado".

"A Assembleia da República estará, como sempre no centro dos debates que contam e que os portugueses exigem", lê-se no texto aprovado por unanimidade e subscrito por todos os partidos e pelo presidente da Assembleia da República, no final de uma sessão solene de homenagem às vítimas dos incêndios que já fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos desde sábado.

No voto, defende-se um debate e um "balanço informado" sobre o que aconteceu desde sábado no centro do país, nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Góis.