Pedrógão Grande

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, lamentou hoje a tragédia "insuportável" de Pedrógão Grande, e assinalou que é preciso respostas sobre o incêndio porque é devido "respeito" às vítimas e suas famílias.

"Devemos respostas porque devemos respeito. Ser consequentes. Honrar cada vítima deste incêndio e dos tantos incêndios, incêndios demais, impõe-nos agir com determinação e com lucidez corajosa para que não se repita a tragédia", assinalou hoje a bloquista, na sessão do parlamento em que foram homenageadas as vítimas dos fogos na região centro do país.

O choque e a dor, frisou a líder do Bloco, "são avassaladores", e nesta fase "a necessidade de apoiar as vítimas e de debelar o fogo concentram os esforços e a atenção do país".