Pedrógão Grande

O presidente da Assembleia da República vai estar presente, hoje, ao fim da tarde, em Castanheira de Pera (Leiria), no funeral do bombeiro voluntário Gonçalo Correia, que morreu depois de ter estado a combater o incêndio de Pedrógão Grande.

Fonte do gabinete do presidente do parlamento disse à agência Lusa que Eduardo Ferro Rodrigues seguirá para Castanheira de Pera logo após a sessão solene plenária da Assembleia da República em memória das vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

Ferro Rodrigues, segunda figura da hierarquia do Estado Português, estará no funeral ao lado Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.