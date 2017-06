Actualidade

Madrid, 21 jun (Madrid) - A normalidade está hoje a regressar, a pouco e pouco, aos portos espanhóis à medida que os estivadores em greve chegam a acordo com as empresas do setor e retomam a atividade.

Apesar da greve intermitente em curso, os sindicatos decidiram deixar de lado a associação patronal Anesco, cuja última proposta apresentada na terça-feira foi recusada, e estão a negociar diretamente com as empresas presentes em cada porto.

Os estivadores só mantêm a greve com as empresas que não garantem a totalidade do emprego, uma atitude que o patronato considera ser de chantagem.