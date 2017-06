Góis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se hoje por a atuação dos aviões Canadair estar a produzir efeito no sentido de estancar uma das frentes do incêndio de Góis, que vai em direção a Pampilhosa da Serra.

"Vamos esperar que, com a descida da temperatura e o cair do vento, a situação vá melhorando e consolidando", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, ao ser abordado quando passava de carro à saída do posto de comando de Góis, distrito de Coimbra.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje aquele posto de comando, perto da Cadafaz, onde chegou pouco depois das 16:00 e esteve cerca de 35 minutos.