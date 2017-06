Pedrógão Grande

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou hoje que vai fazer uma "análise exaustiva" sobre tudo o que se passou no combate às chamas do incêndio de Pedrógão Grande para corrigir eventuais falhas que se tenham verificado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da LBP afirmou que a Liga dos Bombeiros "vai fazer um levantamento com todos os operacionais responsáveis que estiveram no terreno", um trabalho que será feito após a extinção do incêndio.

Jaime Marta Soares adiantou que este levantamento tem como objetivo fazer "uma análise exaustiva de toda a situação" para se saber aquilo que "foi bem feito e melhor se for possível" e detetar eventuais falhas para as corrigir no futuro.