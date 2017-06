Pedrógão Grande

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considerou hoje que as duas próximas semanas vão ser "decisivas" para conhecer as necessidades e dar resposta às pessoas afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.

"Há muito trabalho pela frente e eu creio que as próximas duas semanas são decisivas para conhecer toda a extensão das necessidades e para desenhar todas as respostas que muito rapidamente nós queremos que estejam no terreno", disse Vieira da Silva.

O ministro, que falava aos jornalistas no Centro de Ciências do Café em Campo Maior, no distrito de Portalegre, à margem do "Fórum de Empregabilidade Jovem no distrito de Portalegre", inserido no programa "PRO-MOVE-TE", recordou que o Governo já está a intervir no terreno em diversas áreas.