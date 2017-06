Pedrógão Grande

Gisela João, Sérgio Godinho, Rui Veloso e Carlos do Carmo são alguns dos artistas que vão participar, na terça-feira, no concerto solidário em Lisboa a favor das populações afetadas pelo incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

Em comunicado, a organização anunciou hoje que o concerto "Juntos por Todos", de homenagem às vítimas dos fogos florestais, acontecerá no Meo Arena, com os bilhetes a custarem 15 euros, e será transmitido na RTP, SIC, TVI e em todas as rádios portuguesas. A receita obtida será entregue à União das Misericórdias Portuguesas.

No total, o espetáculo contará com a atuação de 25 artistas, contando-se entre eles Salvador Sobral, Luísa Sobral, AGIR, Ana Moura, Camané, Carminho, David Fonseca e Pedro Abrunhosa.