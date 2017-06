Pedrógão Grande

Mais de três dezenas de fuzileiros da Marinha portuguesa participam em missões de vigilância e patrulhamento do incêndio de Pedrógão Grande, Leiria, mas também já foram chamados a ajudar na evacuação de aldeias que estiveram cercadas pelas chamas.

"Estamos com tarefas, principalmente de vigilância, patrulhamento e rescaldo, se necessário, sob coordenação da Autoridade Nacional da Proteção", conta à Lusa o segundo comandante da Força de Fuzileiros N.º1, primeiro-tenente Luís Goulart, acrescentando que as missões são coordenadas com elementos da Proteção Civil, conhecedores da zona e do incêndio.

O objetivo é garantir uma retaguarda aos operacionais que combatem os incêndios no teatro de operações, libertando-os da vigilância e do patrulhamento das áreas ardidas ou próximas destas, missões igualmente importantes e decisivas no combate e controlo de um incêndio.