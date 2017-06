Góis

O comandante das operações de socorro, Carlos Tavares, esclareceu hoje à tarde que houve duas pessoas feridas e 37 assistidas na sequência do incêndio de Góis, e não 18 feridos ligeiros, como tinha afirmado.

Às 15:00, ao fazer um ponto de situação aos jornalistas no posto de comando junto à aldeia de Cadafaz, em Góis, Carlos Tavares tinha falado em 18 feridos ligeiros: 16 intoxicados por fumo foram assistidos no posto do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um popular e um bombeiro transportados para hospitais.

Duas horas depois, Carlos Tavares corrigiu, dizendo que foram 37 pessoas assistidas e duas transportadas para hospitais, sendo estas últimas consideradas feridas.