A agência de notação Fitch informou hoje que alterou a perspetiva do 'rating' do Santander Totta de estável para positivo, reafirmando a nota da dívida de longo prazo em BBB, nível de investimento, indicou o banco em comunicado.

Esta revisão acontece depois da perspetiva da República Portuguesa ter sido também alterada de estável para positiva, na passada sexta-feira.

A Fitch refere que "as atividades do Santander Totta em Portugal são estrategicamente importantes para o grupo", de acordo com o comunicado.