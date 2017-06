Incêndios

A Assembleia da República vai votar até ao final da sessão legislativa, a 19 de julho, o pacote florestal do Governo e os projetos de lei do BE sobre o mesmo tema.

A decisão saiu de uma reunião da comissão parlamentar de Agricultura, em que também foi decidido ouvir entidades ligadas ao setor, de modo a ter propostas de alteração até 11 de julho, prevendo-se a discussão e votação na especialidade entre os dias 12 e 14 e a votação final a 19 de julho.

Este calendário foi definido numa altura em que estão a lavrar os incêndios de grande dimensão na zona Centro do país e que já fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos.