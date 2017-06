Euro sub-21

O defesa Edgar Iê falhou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol de sub-21 , que participa no Campeonato da Europa da categoria, na Polónia, devido uma traumatismo na perna direita.

O jogador acompanhou a equipa orientada por Rui Jorge à sessão de trabalho realizada na cidade de Gdynia, mas apenas para assistir, surgindo sem equipamento de treino e com a perna direita ligada.

Edgar Iê lesionou-se na partida de terça-feira, frente à Espanha, que terminou com a derrota lusa por 3-1, mas, tudo indica, deverá ser recuperável para o derradeiro desafio do grupo, sexta-feira, com a Macedónia.