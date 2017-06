Actualidade

O Festival Materiais Diversos (FMD) inspira-se este ano no binómio "Transações/Transformações" para apresentar dez espetáculos de dança, música, cinema e teatro nos palcos de Minde, Alcanena e Cartaxo, entre 14 e 23 de setembro.

De acordo com a organização, que hoje apresentou o certame no Museu de Aguarela Roque Gameiro, em Minde, o tema será alvo de reflexão junto do público, dos profissionais, e dos cerca de 60 artistas participantes na nona edição.

Em declarações à agência Lusa sobre a importância do certame na região, Elisabete Paiva, diretora artística do evento, considerou que "além de ser uma referência na descentralização cultural, desde 2009, o FMD concretiza uma oportunidade de formação e uma alternativa para os jovens da região, abrindo outras mundividências e horizontes de possibilidade para o seu futuro".