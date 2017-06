Actualidade

Os Estados Unidos afirmaram hoje lamentar a decisão da Rússia de cancelar uma reunião bilateral e de perder uma oportunidade para discutir os obstáculos da relação Washington-Moscovo.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, disse que os Estados Unidos (EUA) continuam disponíveis para conversações com a Rússia, apesar do cancelamento anunciado hoje por Moscovo.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Riabkov, disse hoje ter cancelado uma reunião com o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos norte-americano e o 'número três' da diplomacia americana, Thomas Shannon, devido às novas sanções dos EUA contra o país.