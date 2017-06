Actualidade

Uma nova trégua entre rebeldes pró-russos e forças ucranianas no leste da Ucrânia vai entrar em vigor no sábado, anunciaram hoje as autoridades separatistas.

A decisão foi acordada em Minsk durante uma reunião do grupo de contacto para a Ucrânia (Kiev, Moscovo e Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), com representantes dos rebeldes ucranianos, indicou Viktoria Talakina, porta-voz do líder separatista, Denis Pouchiline.

"Os participantes na reunião do Grupo de contacto apoiaram a ideia de instaurar uma trégua a partir das 00:00, hora local, a 24 de junho" no leste da Ucrânia, para permitir aos habitantes locais que procedam às colheitas agrícolas, precisou Talakina, citada pela agência noticiosa da autoproclamada República Popular de Donetsk (DNR).