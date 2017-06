Pedrógão Grande

O bispo de Coimbra agradeceu hoje, nas cerimónias fúnebres do bombeiro que morreu no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, o serviço prestado por estes operacionais no combate aos fogos que lavram no país desde sábado.

Dirigindo-se aos bombeiros, Virgílio Antunes agradeceu "pelo serviço prestado à comunidade".

Na opinião do bispo, este trata-se de "um momento significativo", porque constituiu uma homenagem a todos os "homens e mulheres", que "dão a sua vida como bombeiros".