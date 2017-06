Pedrogão Grande

A ministra da Justiça disse hoje que o Ministério Público (MP) "seguramente ouvirá" quem tenha indicações de que o incêndio de Pedrógão Grande terá tido origem criminosa, porque está em curso um inquérito-crime para apurar as causas da tragédia.

Confrontada com as suspeições sobre a origem criminosa do incêndio, hoje avançadas pelo presidente da Liga dos Bombeiros, Francisca Van Dunem lembrou que a tragédia deu origem a um inquérito criminal, dirigido pelo MP, para apurar as causas, "pese embora a circunstância da Polícia Judiciária ter dito no primeiro dia que entendia que a avaliação que fazia era num determinado sentido", ou seja, que tivera origem numa trovoada seca.

"Em qualquer caso, há um inquérito criminal em curso e o MP, no âmbito desse inquérito, seguramente também ouvirá as pessoas que têm indicações em sentido contrário para dar" aos investigadores.