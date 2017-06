Incêndios

Os partidos puseram-se hoje de acordo para aprovar, até julho, a reforma da floresta, que está no parlamento desde abril, com PSD e CDS a criticarem o PS por só agora se apressar a aprovar os diplomas.

"É tempo de decisão", afirmou o deputado do Bloco de Esquerda Carlos Matias, que propôs um calendário para debate e votação das propostas do Governo e dos projetos do BE até ao final da sessão legislativa, a 19 de julho, na comissão parlamentar de Agricultura.

O PS, sem associar um calendário, ainda propôs um grupo de trabalho, "para não atrapalhar o trabalho da comissão", que discutisse as propostas com rapidez, o que lhe valeu críticas dos bloquistas.