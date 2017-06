Actualidade

O Museu do Dinheiro, em Lisboa, foi distinguido com o Prémio Acesso Cultura - Acessibilidade Integrada, anunciou a organização do galardão, numa cerimónia que decorreu na Biblioteca de Marvila, em Lisboa.

De acordo com Maria Vlachou, da Associação Acesso Cultura, organizadora dos prémios, que distinguem as boas práticas nesta área, o galardão incide nos aspetos da acessibilidade física, social e intelectual, e teve a unanimidade do júri.

Inaugurado a 20 de abril de 2016, o Museu do Dinheiro, em Lisboa, foi também vencedor, este ano, do prémio Melhor Museu do Ano 2017 atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM).