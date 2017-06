Actualidade

O barril de petróleo Brent, para entrega em agosto, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres a valer 44,82 dólares, menos 2,60% do que no encerramento na sessão anterior, o valor mais baixo este ano.

O crude do mar do norte, de referência na Europa, terminou a sessão no 'Internacional Exchange Futures' com uma queda de 1,20 dólares face à última negociação, quando acabou a valer 46,02 dólares, continuando as constantes preocupações com o excesso de oferta.

O Brent aprofundou as tendências de queda das últimas semanas, apesar de uma redução das reservas dos Estados Unidos, entre acusações do Irão contra Washington referentes à baixa do preço através de um aumento da produção, acrescenta a agência noticiosa Efe.