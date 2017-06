Confederações

O México assumiu hoje a liderança do Grupo A da Taça das Confederações em futebol, com os mesmos quatro pontos de Portugal, ao vencer a Nova Zelândia por 2-1, em Sochi, na Rússia.

A formação da Oceânia chegou ao intervalo na frente, com um tento de Chris Woods, aos 42 minutos, mas os mexicanos viraram o resultado na segunda parte, com tentos do benfiquista Raúl Jiménez, aos 54, e de Oribe Peralta, aos 72.

Com este resultado, o México é primeiro, com quatro pontos (4-3 em golos), seguido de Portugal, também com quatro (3-2), da Rússia, com três, e da Nova Zelândia, que ainda não pontuou e está fora das meias-finais.