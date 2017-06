Actualidade

O sucesso das políticas orçamentais do Governo está dependente da manutenção do "rigor e exigência" que tem sido colocado na execução da despesa pública, destacou hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno.

"O sucesso deste caminho, que é coletivo, só poderá ser conseguido se o rigor e a exigência que temos vindo a colocar na execução da despesa for mantido", afirmou o governante durante a apresentação do livro "Finanças Públicas e Direito Financeiro", do professor Domingos Pereira de Sousa, na Universidade Lusófona, em Lisboa.

"Temos um trabalho exigente e complexo pela frente, na senda de melhorias de políticas orçamentais", vincou Centeno, apontando para a nova lei de enquadramento orçamental do Estado e considerando que "a densificação de informação permitirá um muito maior controlo da execução orçamental".