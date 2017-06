Actualidade

O Sporting de Braga empatou hoje a final do 'play-off' do campeonato nacional de futsal, ao vencer e receber o detentor do cetro Sporting por 5-4, no segundo encontro.

Depois do desaire no reduto dos 'leões', os 'arsenalistas' empataram (1-1) a final, que prossegue no sábado, de volta à casa do conjunto 'leonino'.

O quarto jogo realiza-se terça-feira, de novo em Braga, e, se necessário, o quinto embate está previsto para 30 de junho, uma sexta-feira, com o Sporting como anfitrião.