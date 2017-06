Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse hoje estar a cumprir "um sonho" num dos "dias mais felizes" da sua vida, com a inauguração do Pavilhão João Rocha, a nova 'casa' das modalidades do clube de Alvalade.

Depois de ser lançada a primeira pedra em março de 2015, a obra - que custou quase 10 milhões de euros - foi hoje inaugurada, perante cerca de dois mil adeptos sportinguistas e o olhar do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

"É um dia importante para nós, sportinguistas. Como vai ser bom comemorar aqui títulos. Hoje, é o dia da concretização de um sonho de mais de 3,5 milhões de sportinguistas. Este é o melhor, maior e mais bonito pavilhão de clube de Portugal. Disse que iríamos ter pavilhão 'Doyen a quem doer' e aqui está", disse.