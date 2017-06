Pedrógão Grande

A consolidação do perímetro afetado pelo incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, vai demorar, "provavelmente," alguns dias, afirmou hoje o comandante operacional.

"A extensão é muito grande, [é um] incêndio com uma dimensão muito grande e consolidar o perímetro vai levar alguns dias, provavelmente", sendo que "todo o efetivo" mantém-se no terreno, disse à agência Lusa o comandante operacional, António Ribeiro, que substituiu ao final da tarde de hoje Vítor Vaz Pinto no comando das operações.

Segundo António Ribeiro, "o incêndio está dominado e vai continuar", caso se mantenham as condições que se registam, neste momento, no terreno: "entrada de humidade e baixa de temperatura".