Góis

A Proteção Civil perspetiva que o incêndio que deflagrou no sábado em Góis, no distrito de Coimbra, estará dominado durante a madrugada de hoje, disse o comandante operacional Carlos Luís Tavares.

O comandante operacional referiu que permanece uma frente ativa no concelho de Arganil, com 400 metros de extensão, mas que o combate às chamas está a decorrer de forma "muito favorável", indicando que estão no terreno 970 operacionais, apoiados por 270 veículos.

Carlos Luís Tavares disse também que os bombeiros conseguiram, nas últimas horas, dominar as outras frentes que estavam ativas nos concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.