Incêndios

A Estrada Nacional 112, na localidade de Carvalhal do Sapo, no concelho da Pampilhosa da Serra, em Coimbra, foi reaberta cerca da 01:30 de hoje, após ter estado cortada devido aos incêndios, disse fonte da GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR indicou que a Estrada Nacional 112 foi cortada ao trânsito na terça-feira, pelas 11:00, por causa do incêndio que deflagrou no sábado, em Góis e que alastrou depois aos concelhos vizinhos de Pampilhosa da Serra e de Arganil, no distrito de Coimbra.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o fogo em Góis mobilizava, às 02:00 de hoje, 1.194 bombeiros e 427 meios terrestres.