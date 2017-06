Pedrógão Grande

Os Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande registaram dezenas de milhares de euros com os danos do incêndio que começou no sábado naquele concelho do distrito de Leiria, afirmou o comandante da corporação.

"Há muitos danos nas viaturas, mas é tudo recuperável", disse à agência Lusa o comandante Augusto Arnaut, referindo que os estragos estarão na ordem das dezenas de milhares de euros, entre mecânica e material de combate.

Segundo o comandante Arnaut, há "mangueiras queimadas" e "danos mecânicos" das viaturas pelo esforço que fazem durante o combate.