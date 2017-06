Actualidade

O Presidente dos EUA propôs na quarta-feira instalar painéis solares no muro que pretende erguer na fronteira com o México para que a energia produzida ajude a financiá-lo e o país vizinho "tenha que pagar muito menos dinheiro".

"Estamos a pensar construir o muro com um muro solar, algo que cria energia e se autofinancie. Desta forma o México terá que pagar muito menos dinheiro. Faz sentido, não?", disse Trump durante um encontro em Cedar Rapids, no estado do Iowa.

A ideia de colocar painéis solares no muro já circulava há duas semanas em Washington, tendo o Presidente falado da mesma num encontro privado com um grupo de legisladores republicanos a 06 de junho, mas até agora Trump não tinha abordado essa possibilidade em público.