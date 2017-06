Actualidade

O Pentágono mostrou na quarta-feira imagens da emblemática mesquita de Al Nuri, em Mossul, destruída pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e condenou a explosão de um dos símbolos da cidade iraquiana, com 800 anos de antiguidade.

O grupo Estado Islâmico destruiu a mesquita Al Nuri e o seu icónico minarete, conhecido como al-Hadba, quando combatentes detonaram explosivos dentro das estruturas na noite de quarta-feira, disse o Ministério de Defesa iraquiano.

Fotos distribuídas pelo Pentágono mostram imagens aéreas a preto e branco da destruição da mesquita, onde em 04 de julho de 2014 o líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al Bagdadi, fez uma das suas raras aparições perante as câmaras para proclamar o seu "califado", pouco depois de Mossul ter sido invadida, passando a estar sob o controlo do grupo radical.