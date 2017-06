Actualidade

Os Estados Unidos instaram na quarta-feira a China a aumentar a pressão sobre o regime norte-coreano com vista à suspensão dos esforços balísticos nucleares da Coreia do Norte, no âmbito de uma reunião ministerial entre os dois países em Washington.

O secretário de Estado Rex Tillerson e o chefe do Pentágono Jim Mattis receberam o chefe da diplomacia chinesa, Yang Jiechi, e o chefe do Estado maior do Exército de Libertação Popular, Fang Fenghui.

"Reiterámos à China que ela tem a responsabilidade diplomática de exercer uma maior pressão económica e diplomática sobre o regime (norte-corenao), se quer evitar uma nova escalada na região", disse Rex Tillerson numa breve conferência de imprensa com Jim Mattis, no após a reunião.