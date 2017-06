Actualidade

As Nações Unidas afirmam que os combatentes do Estado Islâmico usam as crianças como alvos em Mossul para evitar a fuga de civis da cidade enquanto as forças iraquianas tentam entrar no último reduto no Iraque dos extremistas.

Num relatório hoje, a agência das Nações Unidas para as crianças disse que documentou uma série de casos de combatentes do Estado Islâmico que mataram os filhos das famílias que tentam fugir dos bairros controlados pelo Estado Islâmico na segunda maior cidade iraquiana.

A UNICEF diz que 1.075 crianças foram mortas e 1.130 feridas desde que os combatentes do Estado Islâmico tomaram o controlo de quase um terço do Iraque em 2014.