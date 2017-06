Actualidade

Eurodeputados da comissão de inquérito sobre os Papéis do Panamá reúnem-se hoje, em Lisboa, com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e a ex-ministra Maria Luís Albuquerque, para discutir fuga ao fisco e branqueamento de capitais.

Os eurodeputados da comissão de inquérito que está a investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais (PANA), reúnem-se hoje com Mário Centeno e também com os ex-titulares do cargo Maria Luís Albuquerque e Fernando Teixeira dos Santos.

A comissão está em Lisboa até sexta-feira e a lista dos encontros inclui deputados, jornalistas, responsáveis do Banco de Portugal e a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal.