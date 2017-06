Incêndios

A Estrada Nacional 2 e a Estrada Municipal 543, ambas no concelho de Góis (Coimbra), onde deflagrou no sábado um incêndio, foram reabertas durante a madrugada de hoje, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Não há estradas cortadas devido a incêndios", afirmou a fonte da GNR, fazendo um ponto de situação a nível nacional.

Depois de já ter tido cinco frentes ativas, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, que deflagrou na tarde de sábado, encontrava-se na madrugada de hoje apenas com uma frente ativa, com 400 metros de extensão, disse o comandante operacional Carlos Luís Tavares.