Confederações

A seleção portuguesa de futebol defronta sábado, em São Petersburgo, a Nova Zelândia, num jogo em que uma vitória garante automaticamente o apuramento para as meias-finais da Taça das Confederações, na terceira e última jornada do Grupo A.

Naquele que irá ser o primeiro duelo de sempre entre as duas seleções, Portugal entra em campo como 'super favorito', com a certeza que só depende de si para chegar à próxima fase do torneio dos campeões e, sabendo que uma goleada garantirá, em princípio, o primeiro lugar do agrupamento.

Mesmo que o líder México (4-3 em golos) vença a Rússia no outro jogo do grupo, os campeões europeus (3-2) conseguem assegurar a liderança do grupo se tiverem melhor diferença de golos ou mais tentos marcados do que os mexicanos.