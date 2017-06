Confederações

Os titulares da seleção portuguesa de futebol na vitória frente à Rússia (1-0), na quarta-feira, estiveram hoje ausentes do último treino em Moscovo, incluindo Raphaël Guerreiro, que prossegue os exames para avaliar a gravidade da lesão.

O lateral esquerdo do Borussia Dortmund foi substituído no embate frente aos russos, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, devido a uma possível fratura no pé esquerdo.

O capitão Cristiano Ronaldo, autor do golo da vitória, e os outros nove titulares estiveram em recuperação na unidade hoteleira que alberga a equipa das 'quinas', enquanto o selecionador Fernando Santos orientava o derradeiro apronto antes da viagem até São Petersburgo, marcada para as 16:30 locais (14:30 em Lisboa).