Pedrógão Grande

A noite entre quarta-feira e hoje foi de acalmia na zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, mas é difícil prever a extinção do fogo, disse esta manhã o comandante operacional responsável pelas operações, António Ribeiro.

"É difícil prever a extinção, este é um trabalho continuado. As causas dos reacendimentos são várias", afirmou António Ribeiro no primeiro 'briefing' do dia, efetuado perto das 10:00 no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

O comandante operacional da Proteção Civil sublinhou que durante a noite houve condições meteorológicas favoráveis que permitiram a realização de trabalhos de consolidação do perímetro afetado.