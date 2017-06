Actualidade

Pelo menos 20 pessoas, na maioria civis, morreram e outras 55 ficaram feridas em consequência de um atentado suicida perpetrado hoje com um carro carregado de explosivos à entrada de uma dependência bancária no sul do Afeganistão.

O atentado contra a sucursal do Banco de Cabul em Lashkargah, capital da província de Helmand, ocorreu às 12:00, hora local, (08:30 em Lisboa), indicou um porta-voz do governador provincial, Omar Zwak.

"Temos 20 mortos e 50 feridos, tanto civis quanto militares, mas o balanço pode aumentar", informou Zwak, citado pela agência France-Presse, acrescentado que a zona onde ocorreu o atentado estava sob o controlo das forças armadas afegãs.