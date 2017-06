Actualidade

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, celebra no domingo o 10.º aniversário com entradas gratuitas todo o fim de semana e uma programação especial de atividades para adultos e crianças, indicou hoje a entidade à agência Lusa.

De acordo com o museu, além das entradas gratuitas nas exposições, serão realizadas atividades especiais no espaço museológico, instalado no Centro Cultural de Belém desde junho de 2007.

"Espelhos Viajantes" é uma dessas atividades, com a proposta, ao visitante, de viajar no tempo, guardar imagens, e acrescentar memórias num percurso pelos espaços do museu.