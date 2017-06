Actualidade

Mais de sete milhões de visitantes entraram no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, durante uma década, para percorrer as 86 exposições realizadas ao longo deste período, segundo os números oficiais da entidade.

Contactada pela agência Lusa para fazer o balanço em números de uma década de existência, a entidade estima que até domingo deverá contabilizar-se um total de 7.008.000 visitantes, desde a abertura, a 25 de junho de 2007.

Ainda segundo dados do museu, entre 01 de janeiro deste ano até dia 25 de junho, cerca de 367.000 pessoas terão visitado as exposições, sendo que 2016 foi o ano com mais entradas, somando mais de um milhão.