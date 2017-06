Pedrógão Grande

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu hoje em Bruxelas a necessidade de uma comissão técnica independente começar a trabalhar "tão depressa quanto possível" para dar "todas as explicações" aos portugueses sobre a tragédia de Pedrógão Grande.

"As explicações são ainda incompletas e vai ser importante que todas as explicações sejam mesmo dadas. E todas significa que é preciso que uma instância que seja constituída por peritos, técnicos com independência sobre a administração possam elencar todas as questões que são relevantes", declarou.

Por outro lado, prosseguiu o presidente dos sociais-democratas, "procurar responder de modo a que os portugueses saibam exatamente o que é que se passou e o que é que motivou que a tragédia tivesse acabado por adquirir a dimensão que adquiriu".