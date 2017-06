Actualidade

O empresário e colecionador de arte José Berardo mostrou-se hoje "feliz pelo sucesso" do museu, em Lisboa, que soma sete milhões de visitantes em dez anos, mas diz sentir-se "descontente com a falta de apoio político".

Contactado pela agência Lusa a propósito do aniversário do museu, a celebrar no domingo e a alargar-se ao fim de semana com entradas gratuitas, José Berardo admite que foi bom "concretizar este sonho" de disponibilizar ao público a coleção pessoal de arte.

"Era um sonho, e foi bom para ambas as partes concretizá-lo. Esta coleção é reconhecida a nível mundial. Juntou-se o útil ao agradável", assinalou o colecionador madeirense, que possui cinco museus no país e pretende abrir mais dois em Lisboa.