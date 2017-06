Actualidade

O governador da província afegã de Helmand atualizou para 29 o número de mortos resultantes de um atentado suicida perpetrado hoje com um carro armadilhado com explosivos à entrada de uma dependência bancária no sul do Afeganistão.

Hayatullah Hayat indicou ainda que o atentado ocorrido às 12:00, hora local, (08:30 em Lisboa) em Lashkar Gah, capital da província, feriu 60 pessoas. A maioria dos mortos e feridos são civis, segundo a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press.

A administração de saúde de Helmand publicou o mesmo balanço, "29 mortos e 60 feridos", na sua página na rede social Facebook, cerca de duas horas e meia depois do atentado e os mesmos números foram confirmados à agência AFP pelo diretor do hospital governamental local, Mullah Dad Tabidar, que alertou para a possibilidade do balanço crescer.