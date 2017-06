Actualidade

A taxa de juro implícita no crédito à habitação manteve-se nos 1,012% em maio, igual a abril, com a prestação média a manter-se nos 237 euros pelo nono mês consecutivo, foi hoje divulgado.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro implícita passou de 1,675% em abril para 1,660% em maio.

Para o destino de financiamento Aquisição de Habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,030%, valor 0,2 pontos base superior ao observado no mês anterior.