Confederações

O futebolista internacional português Raphäel Guerreiro sofreu "uma contusão no pé esquerdo e já está em fase de recuperação", indicou hoje fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na quarta-feira, o lateral esquerdo do Borussia Dortmund teve de ser substituído por Eliseu no jogo frente à Rússia, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, que Portugal venceu por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, e no momento suspeitou-se de uma fratura.

"Por haver suspeita de fratura, Guerreiro foi submetido a exames num hospital em Moscovo. Analisados os exames, não foi detetada qualquer fratura na zona afetada [pé esquerdo]", explicou ainda a FPF.