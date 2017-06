Actualidade

O endividamento do setor não financeiro voltou a aumentar em abril para 723,6 mil milhões de euros, segundo o Banco de Portugal, o que significa que desde o início do ano o envidamento tem sido sempre crescente.

O valor de endividamento do setor não financeiro de abril significou um aumento de 4.970 milhões face a março e 10.133 milhões face a abril de 2016.

De acordo com a informação hoje divulgada pelo banco central, do total do endividamento do setor não financeiro (de 723,6 mil milhões de euros) a maior parte deve-se ao setor privado (empresas e particulares) com 407,7 mil milhões de euros. Já o setor público não financeiro (administrações públicas e empresas públicas) contribuiu com 315,9 mil milhões de euros.