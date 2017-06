Actualidade

O acesso inadequado à consulta de especialidade por motivos financeiros e uma referenciação desadequada devido a fatores psicossociais, bem como falhas no apoio social e familiar são obstáculos no percurso dos doentes com VIH identificados num estudo.

"Valor em Saúde: O Caso VIH/Sida" é um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública que pretendeu identificar os constrangimentos e estratégias no percurso do doente com VIH/SIDA e está hoje a ser identificado.

Estes constrangimentos estarão na origem dos obstáculos para atingir o objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 90-90-90 para o VIH/SIDA: 90% dos doentes diagnosticados, 90% dos doentes em tratamento e 90% dos doentes tratados com carga viral indetetável.